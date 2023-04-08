HDP’nin seçim bürosu açılışındaki konuşmalara savcılık soruşturması



Bunun üzerine polis amiri, ses aracındaki megafonla yaptığı uyarıda, bu tür konuşmaların yapılması halinde müdahale edileceğini bildirdi. Uyarının ardından konuşmalar sonlandırıldı.

Açılıştaki konuşmaların içeriğine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.