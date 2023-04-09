Ahmet Davutoğlu’na istifa şoku! Gelecek Partisi’nden “Küçük olsun benim olsun” istifası

Ahmet Ercan Uçkan "Küçük olsun benim olsun" zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz." ifadelerini kullanarak Gelecek Partisi'nden istifa etti.

"PARTİMiZ İTTİFAK İÇİNDE EZİLDİ"

Uçkan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; "Üç yıldır içinde bulunduğum Gelecek Partisi'nin son bir buçuk yıldır Malatya İl Başkanlığı görevini Genel Merkez'in talebi doğrultusunda ifa ettim.

Ekip arkadaşlarımla birlikte yürüttüğüm il başkanlığı sürecinde Malatyalı hemşerilerimizin her daim yanında olurken adeta bir enkaz halinde devraldığımız Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığını da ayağa kaldırarak her gün daha da büyüttük. Gelecek Partisi'ni Malatya'da hayal dahi edemeyeceği bir potansiyele ulaştırdık.

Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz performans başta hemşerilerimizin takdirini kazandığı gibi genel merkezimiz tarafından da gayet iyi bilinmektedir.

Kuruluştan bu yana süregelen ve başta insan kaynağını yönetme ve insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesi milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla ayyuka çıkmıştır. Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini göstererek partimizi ittifaktaki diğer partilere ezdirmiştir.

Birtakım kifayetsiz muhterislerin el üzerinde tutulduğu süreçlere hep birlikte şahit olurken bir gün bu adaletsiz parti içi yönetimin değişeceğine yönelik umudumuzu hep diri tutmaya çalıştık. "Küçük olsun benim olsun" zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz.

Adalet ve liyakat özlemiyle çıktığımız bu yolun sonu maalesef bizler için büyük bir hüsran olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının Eylül ayından itibaren yürüttüğüm Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı görevimin yanı sıra Parti Yönetim Kurulu üyeliği ve Gelecek Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."şeklinde ifadede bulundu.