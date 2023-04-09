AK Parti aday listesine kadınlar, gençler ve yenilenme damgası!

ALİ İHSAN YAVUZ'DAN AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "18 yaşında Nisa ALPTEKİN en genç milletvekili adayımız, 73 yaşında Şamil AYRIM ise en yaşlı milletvekili adayımız oldu. Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. HÜDA-PAR ve DSP ayrıca liste vermiyor, her iki Genel Başkan da İstanbul'dan aday olmuştur. HÜDA-PAR'dan 4, DSP'den 3 arkadaşımız listelerimizden aday olmuştur" sözlerine yer verdi.