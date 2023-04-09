AK Parti aday listesine kadınlar, gençler ve yenilenme damgası!

Son dakika haberleri: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Kabine'deki iki bakan dışında tüm isimler milletvekili aday listesinde bulundu. Öte yandan AK Parti Aday Listesi ile ilgili ek bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bilgiler şöyle:
104 KİŞİ DEVAM EDİYOR
27.Dönemden 104 Kişi devam ediyor. Listedeki engelli aday sayısı ise 5 olarak açıklandı.
EN YAŞLI ADAY İSTANBUL'DAN
En genç yaşlı aday ise 73 yaşında İstanbul 3. Bölge'den çıkan Şamil AYRIM.
KADIN-ERKEK DAĞILIMI
Listenin dağılımı ise şöyle:
Erkek aday sayısı 487
Kadın aday sayısı 113
YAŞ GRUPLARI
Yaş grupları ise şöyle:
18 – 20 Yaş aday sayısı 2
20 – 30 Yaş aday sayısı 23
30 – 40 Yaş aday sayısı 93
40 – 50 Yaş aday sayısı 210 kişi
50 – 60 Yaş aday sayısı 214
60 – 65 Yaş aday sayısı 38
65 Yaş üstü aday sayısı 20
ALİ İHSAN YAVUZ'DAN AÇIKLAMALAR
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "18 yaşında Nisa ALPTEKİN en genç milletvekili adayımız, 73 yaşında Şamil AYRIM ise en yaşlı milletvekili adayımız oldu. Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. HÜDA-PAR ve DSP ayrıca liste vermiyor, her iki Genel Başkan da İstanbul'dan aday olmuştur. HÜDA-PAR'dan 4, DSP'den 3 arkadaşımız listelerimizden aday olmuştur" sözlerine yer verdi.