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Giriş Tarihi: 9.4.2023 16:52 Son Güncelleme: 9.4.2023 17:06

AK Parti aday listesine kadınlar, gençler ve yenilenme damgası!

Son dakika haberi: AK Parti milletvekili aday listesinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Alınan son bilgilere göre en genç aday İzmir'den katılan 18 yaşındaki Nisa Alptekin olurken, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil AYRIM oldu. Erkek aday sayısı 487 olarak belirlenirken, kadın aday sayısının ise 113 olduğu ifade edildi.

AK Parti aday listesine kadınlar, gençler ve yenilenme damgası!

Son dakika haberleri: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Kabine'deki iki bakan dışında tüm isimler milletvekili aday listesinde bulundu. Öte yandan AK Parti Aday Listesi ile ilgili ek bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bilgiler şöyle:

104 KİŞİ DEVAM EDİYOR

27.Dönemden 104 Kişi devam ediyor. Listedeki engelli aday sayısı ise 5 olarak açıklandı.

EN GENÇ ADAY İZMİR'DEN

En genç aday ise İzmir 1. Bölge'den çıkan 18 yaşındaki Nisa ALPTEKİN oldu.

EN YAŞLI ADAY İSTANBUL'DAN

En genç yaşlı aday ise 73 yaşında İstanbul 3. Bölge'den çıkan Şamil AYRIM.

KADIN-ERKEK DAĞILIMI

Listenin dağılımı ise şöyle:
Erkek aday sayısı 487
Kadın aday sayısı 113

YAŞ GRUPLARI

Yaş grupları ise şöyle:
18 – 20 Yaş aday sayısı 2
20 – 30 Yaş aday sayısı 23
30 – 40 Yaş aday sayısı 93
40 – 50 Yaş aday sayısı 210 kişi
50 – 60 Yaş aday sayısı 214
60 – 65 Yaş aday sayısı 38
65 Yaş üstü aday sayısı 20

ALİ İHSAN YAVUZ'DAN AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "18 yaşında Nisa ALPTEKİN en genç milletvekili adayımız, 73 yaşında Şamil AYRIM ise en yaşlı milletvekili adayımız oldu. Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. HÜDA-PAR ve DSP ayrıca liste vermiyor, her iki Genel Başkan da İstanbul'dan aday olmuştur. HÜDA-PAR'dan 4, DSP'den 3 arkadaşımız listelerimizden aday olmuştur" sözlerine yer verdi.

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AK Parti aday listesine kadınlar, gençler ve yenilenme damgası!
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