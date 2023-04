İBB’nin bitiremediği boru hattı çileden çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon için verdiği sözleri çoktan unuttu. Şimdilerde seçim kampanyalarına destek olmak için megakentin sorunlarını bir kenara bırakıp Anadolu turlarına başlayan İmamoğlu'na halktan tepkiler çığ gibi yükseliyor. Yapımına 3 yıl önce başlanan Beşiktaş- Sarıyer hattı su borularını yenileme çalışmasının henüz bitmemiş olması, bölgede yaşayanlar için çileye dönmüş durumda. Kamerasıyla İBB ekiplerinin su borularını yenileme çalışmasını görüntüleyen vatandaşın tespitleri, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Kuruçeşme sahili tozdan geçilmiyor. Artan trafik ve gürültü de bölge sakinlerinin yaşamlarını çekilmez hale getirdi.SABAH'a konuşan tekne çalışanı Semih Sakaoğlu (19), "Kuruçeşme sahilinde 6 aydır çalışma var. Çok uzun sürdü. Gürültü ve toz esnafı canından bezdirdi. Çalışmalar trafiği de olumsuz etkiledi. Bir an önce bitirsinler" dedi. 3 yıldır bir türlü bitirilemeyen çalışmaya isyan eden bir başka vatandaş da, "İBB, Beşiktaş'tan Sarıyer'e boru döşemeyi 3 yıldır bitiremedi. Hükümet Azerbaycan'dan, Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşedi" diye konuştu.SABAH da Kuruçeşme sahilinde sahilinde süren çalışmaları yerinde görüntüledi. Çalışmaların büyük oranda ağaç budama şeklinde ilerlediği görülürken, İBB ekiplerinin mesai saatleri içerisinde Boğaz'a karşı banklarda uzun süre oturup denizi izlediği görüldü. Ayrıca, Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi.2 aydır yolların bozuk olduğunu ve bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Topal "Bu yol büyük bir mesafe değil. Bu çalışmanın iki aydan fazla sürmesi akıl alır gibi değil. Akşamları trafik felç oluyor. Bir yangın olsa buradan müdahale şansı olmaz. Ambulans gelemez. Bu yolun bir an önce yapılıp hizmete sunulması gerekiyor" ifadesini kullandı.