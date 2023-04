Kibir kulelerine boyun eğmedik

İstanbul'da Romanlarla iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyun eğmedik. İnşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla Başakşehir'de düzenlenen 'Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Göçmenleri hedef alan nefret suçlarının Batılı ülkelerde ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Toplumumuzda böyle hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da Roman kardeşlerimizin de zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum. Sosyal medya mecralarının körüklediği, ırkçı düşüncelerin, kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz.Tüm zorluklarına rağmen son 20 yılda ön kabulleri değiştirme noktasında çok ciddi mesafeler aldık. Öncelikle mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman koordinasyon merkezi açtık. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor. Kalkınma ajanslarımız, KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi; ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekliyoruz.Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5 bin 133 konutu parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. "Her Romana Bir Yuva" projesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Her yaptığımız hayırlı işte olduğu gibi bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk. Olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. Rantsal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Deprem felaketi sonrasında bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.Türkiye'nin en sıkıntılı, en sancılı dönemlerine beraber şahitlik ettik. Kendi öz yurdumuzda, kimi zaman parya muamelesine maruz kaldık. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyun eğmedik. Eksiklerimiz olsa da inşa ettiğimiz Türkiye her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir.