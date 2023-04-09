Kılıçdaroğlu’yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu

Partilerin aday listeleri tek tek belli olurken ilginç manzaralar da ortaya çıkıyor. CHP, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partisi adaylarını ortak liste olarak milletvekili listelerine ekledi. Bu isimler arasında ise epey tartışılan ve CHP'lilerin de tepkisini çeken isimler var.
KILIÇDAROĞLU'YA ALAY EDEN CHP'Lİ VEKİL ADAYI!
DEVA Partisi adayı olarak CHP'nin Mersin 3. sıradan listeye eklediği Mehmet Emin Ekmen'in geçmişte yaptığı açıklama ve paylaşımlar ise durumun vehametini gözler önüne serdi.