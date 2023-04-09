Oy pusulasındaki sıralamalar netleşti: Cumhur İttifakı 8. sırada

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, YSK'daki kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi sonucunda Cumhur İttifakı içindeki yer sıralaması da netleşti. Bu kapsamda pusulanın ittifak içerisindeki ilk sırada BBP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Yeniden Refah Partisi, dördüncü sırada ise MHP yer alacak. Öte yandan CHP listesinden seçime girecek olan Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin isimleri de kura çekiminde yer aldı. Bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya milletvekili aday listelerini sunmaması kesinlik kazanan 4 partinin oy pusulasındaki varlığı da otomatik olarak düşecek
İTTİFAK İÇİ SIRALAMALAR
ATA İTTİFAKI:
1. Adalet Partisi
2. Zafer Partisi
CUMHUR İTTİFAKI:
1. BBP
2. AK Parti
3. Yeniden Refah Partisi
4. MHP
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI:
1. Yeşil Sol Parti
2. Türkiye İşçi Partisi
MİLLET İTTİFAKI:
1. Gelecek Partisi
2. Demokrat Parti
3. DEVA Partisi
4. CHP
5. İyi Parti
6. Saadet Partisi
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI:
1. Türkiye Komünist Partisi
2. Türkiye Komünist Hareketi
3. Sol Parti
PARTİ SIRALAMALARI
1. Yeni Türkiye Partisi
2. Türkiye Değişim Partisi
3. Millet Partisi
4. Hak ve Özgürlükler Partisi
5. Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6. Genç Parti
7. Memleket Partisi
8. Cumhur İttifakı
9. Emek ve Özgürlük İttifakı
10. Büyük Türkiye Partisi
11. Adalet Birlik Partisi
12. Anavatan Partisi
13. Yenilik Partisi
14. Halkın Kurtuluş Partisi
15. Milli Yol Partisi
16. Vatan Partisi
17. Güç Birliği Partisi
18. Millet İttifakı
19. ATA İttifakı
20. Bağımsız Türkiye Partisi