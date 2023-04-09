Oy pusulasındaki sıralamalar netleşti: Cumhur İttifakı 8. sırada

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, YSK'daki kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi sonucunda Cumhur İttifakı içindeki yer sıralaması da netleşti. Bu kapsamda pusulanın ittifak içerisindeki ilk sırada BBP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Yeniden Refah Partisi, dördüncü sırada ise MHP yer alacak. Öte yandan CHP listesinden seçime girecek olan Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin isimleri de kura çekiminde yer aldı. Bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya milletvekili aday listelerini sunmaması kesinlik kazanan 4 partinin oy pusulasındaki varlığı da otomatik olarak düşecek1. Adalet Partisi2. Zafer Partisi1. BBP2. AK Parti3. Yeniden Refah Partisi4. MHP1. Yeşil Sol Parti2. Türkiye İşçi Partisi1. Gelecek Partisi2. Demokrat Parti3. DEVA Partisi4. CHP5. İyi Parti6. Saadet Partisi1. Türkiye Komünist Partisi2. Türkiye Komünist Hareketi3. Sol Parti1. Yeni Türkiye Partisi2. Türkiye Değişim Partisi3. Millet Partisi4. Hak ve Özgürlükler Partisi5. Sosyalist Güç Birliği İttifakı6. Genç Parti7. Memleket Partisi8. Cumhur İttifakı9. Emek ve Özgürlük İttifakı10. Büyük Türkiye Partisi11. Adalet Birlik Partisi12. Anavatan Partisi13. Yenilik Partisi14. Halkın Kurtuluş Partisi15. Milli Yol Partisi16. Vatan Partisi17. Güç Birliği Partisi18. Millet İttifakı19. ATA İttifakı20. Bağımsız Türkiye Partisi