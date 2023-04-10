Avukat Tarcan Ülük: HDP ile birlikte Yeşil Sol Parti de kapatılsın

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı kapatma davası kapsamında yarın HDP anayasa mahkemesinde sözlü yargılama yapacak. Duruşma sonucunda mahkemeden kapatma kararı çıkmasına karşı HDP, Yeşil Sol Parti ismi ile seçimlere taktiksel olarak katılma kararı almış ve bu durumu kamuoyu ile paylaşmıştı. Böylece Anayasa Mahkemesinin vereceği olası kapatma kararından HDP ve yöneticileri etkilenmeyerek, Yeşil Sol Parti ismi ile seçimlere katılmak üzere milletvekili aday listesini dün Yüksek Seçim kuruluna sunmuştu.

EŞ ZAMANLI BAŞVURU YAPTI

İzmirli Avukat Tarcan Ülük, eş zamanlı olarak Yüksek Seçim Kuruluna, Anayasa Mahkemesine ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Resmi olarak ihbar dosyası sunarak, HDP hakkında yarınki duruşma ile verilecek kararın Yeşil Sol Partinin esasen HDP tüzel kişiliğinin aynısı olması ve yasaya karşı hilenin Hukuk düzeninde korunmamasının asıl olduğu iddiası ile Yeşil Sol Parti hakkında da hüküm doğurmasını talep etti. Ülük ayrıca YSK'nın da Yeşil Sol Parti dosyasının HDP'ye gönderilmesini ve evraklarını da HDP olarak düzeltilmesine karar verilmesini istedi.

İHBAR EDİYORUZ

SABAH'a konuşan Avukat Tarcan Ülük "Hukuk büromuz Anayasal düzene karşı açıkça işlenen suç konusu Yasaya karşı hile işleminin ifşa edilmesi ve Anayasal hukuk kurumlarınca bu Yasaya Karşı Hile işlemine izin verilmemesi için gerekli hukuki mekanizmaları harekete geçirme iş ve işlemlerini yapmaktadır. Zira şu anda açılmış, derdest ve devam eden bir davada yasaya karşı hile ile yargının verdiği karardan kurtulmaya çalışan parti ile ilgili ihbar işlemi yapıyoruz" diye konuştu.

Siyasi Partiler Kanunundaki gerekçelere göre kapatma davası açma yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında, yargılama yetkisinin ise Anayasa Mahkemesinde olduğuna dikkat çeken Ülük "11 Nsan 2023 tarihli 'sözlü yargılama' celsesi öncesi ihdas edilecek kararın 'yasaya karşı hile' eyleminde bulunan HDP'nin girdiği "Yeşil Sol Parti" perdesinin kaldırılması ve kararın bu tüzel kişiliğin esasen HDP tüzel kişiliği olması hasebiyle, seçilme katılma dilekçesini Yeşil Sol Parti adıyla verdiği için HDP(Yeşil Sol Parti) AYNI kabul edilerek hüküm kurulması hakkındadır." diye konuştu.

YASALARA KARŞI HİLE

HDP'nin bölücü terör örgütü PKK etkisi, emir ve komutası ile Türkiye'de siyasal faaliyet gösterdiği sonucuna vararak, Anayasa mahkemesinin olası kapatma ve siyasal yasak kararına karşı HDP'nin ilgili yargılamayı etkisiz kılmak ve Türk milleti adına verilen kararın sonuç doğurmaması için yasalara karşı hile yaparak, seçimlere Yeşil Sol Parti adı ile esasen aynı amaç ve aynı mekanizma ile yapılanan sütre bir Tüzel kişilik olduğunu öne süren Ülük; "Hukuk Devletinde hiçbir Anayasal kurum ve ödevli Yargı yerleri, kamuoyunun da bilgi ve kabulünde olan yasaları dolanarak yapılan yasalara karşı hile işlemlerine cevaz veremez. Bu işlemleri hukuk düzeni yok hüküm olarak sayar. YSK, Yeşil Sol Partinin milletvekili seçim listesi müracaatını bu genel kamu bilgisi/kabulü ve HDP yetkililerinin ikrar ve açıklamaları karşısında karşı HDP müracaatı olarak kabul ederek, seçim takvimi mucibince evraklarda ki eksiklikleri bu yönde düzeltilmesi için HDP(Yeşil Sol Partiye) iade etmek ödevindedir" dedi.

YEŞİL SOL PARTİYİ DE KAPATILMALIDIR

Ülük ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da Anayasa Mahkemesine ihbar dilekçesi ile müracaat ederek aynı doğrultuda verilecek hükmün, HDP ve HDP'nin yasaya karşı hile yöntemi ile oluşturduğu görünüşteki tüzel kişi yapı olan Yeşil Sol partiyi de kapsamasını talep etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Ülük "Anayasa Mahkemesi de kararına bu durumu dahi gerekçe olarak almalıdır."diye konuştu.