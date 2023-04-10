Bakan Kurum tarih verdi: İlk deprem konutları bayrama yetişiyor

"ÜSTÜMÜZE DÜŞEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için kritik öneme sahip seçim. 14 seçimdir kazanan AK Partimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle İstanbul'dan aday olduk. 1.sıra ve 1.bölge sayın cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdi. O yüzden bizim için gurur verici. İstanbul'un geleceği adına yapılacak çalışmalarda üstümüze düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. 2 önceliğimiz var. Seçimlerde Cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanımızı seçmek. İkincisi deprem bölgesindeki 11 ilimiz. Konutları yapmak ikinci önceliğimiz.

Hiçbir zaman görev beklemedim verilen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. 2 öncelik üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Mecliste de üstümüze düşen vazife ne olursa yapacağız. Ne bir belediye ne başka görevle ilgili beklentimiz yok.