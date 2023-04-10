Mehmet Sevigen: Deniz Baykal yaşasa Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemezdi

7'likoalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili konuşan 23. dönem CHP'li milletvekili Mehmet Sevigen, "CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal yaşasa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler miydi?" sorusuna, "Zannetmiyorum" şeklinde cevap verdi. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Sevigen, "Deniz Baykal, partiye çalışırdı. Ama Kemal Bey'le ilgili düşüncesini gerçekten söylüyorum, samimi olarak bilin diye söylüyorum. Bir ara Muharrem Bey ile, bir ara Ekrem Bey ile daha iyi olur düşüncesindeydi ama Kemal Bey ile çalışacağını zannetmiyorum" dedi.CHP'nin tutumunu eleştiren Sevigen, "Kemal Bey partideki Atatürkçüleri dışladı. Deniz Baykal zamanındaki CHP'den kim kaldı? Atatürkçüleri, demokratları, aydınları hepsini dışladı Kemal Bey. Kendi dünyasını kurmak için, kendi hazırladığı planı o projeyi kurmak için. Çünkü bize geldiği zaman daha önce aday olmayacağım demişti. Deniz Baykal'a biliyorsunuz başımıza bir olay geldikten sonra bu kaset olayından sonra ortalık değişti. İşte bir proje getirdi Kemal Bey'i oraya koydu. Türkiye'yi teslim edeceğimiz adamı bilmemiz lazım" diye konuştu.