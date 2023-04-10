Cesursan o mermileri Kandil’e fırlat

Trabzonlu Servet Kılıç, 1996'da Şemdinli'de komando olarak askerlik yaparken, Kuzey Irak bölgesinde bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada 4 kurunla yaralandı. Uzun süre tedavi gören ve yaşamını memleketinde sürdüren gazi Servet Kılıç (47), geçen hafta partisinin grup toplantısında kürsüden etrafa mermi saçan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.Birçok arkadaşını şehit verdiği çatışmada sırtından ve ayağından vurulduğunu anlatan Kılıç, "O mermileri bize attı. O mermiler, biz gaziler ve şehit ailelerini daha derinden yaraladı. O mermileri teröristlere at, bakalım atabilecek misin? HDP'nin de olduğu masadakileri de at da göreyim. Hainlerin bize ve şehitlere sıktıkları kurşunların hesabını sorabiliyor mu? İttifak masasındakilere, 'ben HDP'lilerle aynı masada olmak istemiyorum" desin de görelim. Diyemez çünkü talimatı oradan alıyor" dedi.