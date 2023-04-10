Enver Aysever’den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP’liler kendisini jiletleyecek

PARTİYE HAKARET EDENLER LİSTEDE!



CHP'nin listesindeki pek çok isim başta CHP'liler olmak üzere büyük tepki gördü. Adeta 'yok yok' denilen listede FETÖ, PKK ilişkili ve geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine ağır hakaretler eden adaylar bulunuyor.