İYİ Parti’de baraj patladı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi. Çıray, Akşener'i, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle eleştirdi. Çıray'ın milletvekili adaylığından çekilmesi ve yaptığı paylaşımlar sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar, Çıray'ın İYİ Parti'nin oylarını düşürdüğünü söyledi. Bu yorumlara cevap veren Çıray'ın sözleri partisi adına itiraf niteliğindeydi.Çıray, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca küfür ettiği anları hatırlatarak şunları söyledi: "Amacım vekillik değil, 4 dönem yaptım. Ben bu tweet'i attığım için oylarımız İzmir'de yüzde 6.8, Türkiye'de yüzde 6.6'ya düşmedi. Düşürende ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden 'Şehidin bacısına küfrettin' yazılmıyor. Sorun bakalım niye bazı illerde temayül yoktu..." Şehit yakınına küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmış, Türkkan partisinin grup başkanvekilliği görevinden Akşener'in talebi üzerine istifa etmişti. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan istifa ederek milletvekili adayı olan Fedai Çakmaklı ise "Maalesef ciddi paraların döndüğünü, listede olmadığını ifade etmek istiyorum. Davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum" dedi.