İYİ Parti’de ’İdris Naim Şahin’ istifası! ’Kendime olan saygımdan istifa ediyorum...’

İstifasının ardından Milat Partisi'ni kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyince kurduğu partiden istifa eden Şahin, CHP ile temas kurdu. Buradan ilgi göremeyen Şahin, Saadet Partisi'ne geçerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu Saadet Partisi'nden istifa ederek bu kez İYİ Parti'ye geçti. Şahin, Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.