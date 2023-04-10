Haberler Gündem Haberleri 'Maden şehidi yoktur' diyerek partisine çıkışmıştı, İzmir'den 1. sıra adayı oldu
Giriş Tarihi: 10.4.2023 23:18 Son Güncelleme: 10.4.2023 23:32

'Maden şehidi yoktur' diyerek partisine çıkışmıştı, İzmir'den 1. sıra adayı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı skandal bir paylaşımla partisine çıkışmış, "Maden şehidi diye bir şey yok" demişti. O sözlerin sahibi Gökçen İzmir 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

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’Maden şehidi yoktur’ diyerek partisine çıkışmıştı, İzmir’den 1. sıra adayı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin kendi partisinin yaptığı açıklamaya tepki göstermiş, skandal bir paylaşıma imza atarak Türkiye'nin yasa boğulduğu faciaya ilişkin 'Maden şehidi diye bir şey yok' cümlesi ile pes dedirtmişti.

CHP'nin maden faciası ilişkin mesajında, "Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" denilmişti.

LGBT ile ilgili de skandal açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendi partisini hedef alıp faciada hayatını kaybedenlere şehit diyemeyerek CHP'ye yüklenmişti.

"MADEN ŞEHİDİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen skandal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız"

"1. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ"

"Maden şehidi yoktur' diyerek partisine sosyal medya üzerinden çıkışan Gökçe Gökçen'in, CHP'nin İzmir 2. bölgeden aday gösterildiği öğrenildi.

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'Maden şehidi yoktur' diyerek partisine çıkışmıştı, İzmir'den 1. sıra adayı oldu
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