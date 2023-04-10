Millet, sağa sola savrulanlara 14 Mayıs’ta dersini verecek

Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bizim gizlimiz saklımız yok, 1994'ten bu yana karnemiz ortadaKarşımızda 7 oyunculu bir kumar masası var. Gündemleri kavga, çekişme, didişmeBilmezler ki istismarlarla bu yollarda dolaşanlara millet dersini 14 Mayıs'ta verecekBaşkan Erdoğan, İstanbul Pendik'te toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı aşan eser ve projelerin açılış töreninde alanı dolduran 50 bin kişiye hitap etti:Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir.Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum. Pendik Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. 1747 konuttan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz. Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok, 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Karşımızda 7 oyunculu bir kumar masası var. Kumar masasının gündeminde sadece kavga var, çekişme var, didişme var.Bugünkü törende 50 bin katılım varmış, Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan!Kardeşlerimbu kardeşiniz size neyi anlatsın. Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı o zaman biz İstanbul'u? Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz, Kağıthane'ye Kağıttepe dedi. Aynı gafları yine yapıyor mu? Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refahını sağlamaktır. Bizim amacımız İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Bay bay Kemal sen ne anlarsın bu işlerden ya? Belediyeleriniz ne yaptı, anlat da bir görelim. Biz bugüne kadar yaptık ve yapacağız.BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türk Evi'ni diktik mi? Tam 32 kat. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat. Kardeşlerim göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 76 tane üniversitemiz vardı şimdi 208 tane üniversite var.