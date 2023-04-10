Millet, sağa sola savrulanlara 14 Mayıs’ta dersini verecek

Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bizim gizlimiz saklımız yok, 1994'ten bu yana karnemiz ortada
Karşımızda 7 oyunculu bir kumar masası var. Gündemleri kavga, çekişme, didişme
Bilmezler ki istismarlarla bu yollarda dolaşanlara millet dersini 14 Mayıs'ta verecek
Başkan Erdoğan, İstanbul Pendik'te toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı aşan eser ve projelerin açılış töreninde alanı dolduran 50 bin kişiye hitap etti:
İSTİSMARLA SAĞA SOLA SAVRULUYORLAR:
Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ:
Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum. Pendik Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. 1747 konuttan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.
VİZYON FARKI:
Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz. Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok, 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Karşımızda 7 oyunculu bir kumar masası var. Kumar masasının gündeminde sadece kavga var, çekişme var, didişme var.
MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN:
Bugünkü törende 50 bin katılım varmış, Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan!
BAY BAY KEMAL, SEN NE ANLARSIN BU İŞLERDEN
Kardeşlerim
bu kardeşiniz size neyi anlatsın. Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı o zaman biz İstanbul'u? Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz, Kağıthane'ye Kağıttepe dedi. Aynı gafları yine yapıyor mu? Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refahını sağlamaktır. Bizim amacımız İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Bay bay Kemal sen ne anlarsın bu işlerden ya? Belediyeleriniz ne yaptı, anlat da bir görelim. Biz bugüne kadar yaptık ve yapacağız.
BM'NİN KARŞISINA TÜRK EVİ'Nİ DİKTİK
BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türk Evi'ni diktik mi? Tam 32 kat. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat. Kardeşlerim göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 76 tane üniversitemiz vardı şimdi 208 tane üniversite var.