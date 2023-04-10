MSB duyurdu! 2 terör örgütü mensubu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."