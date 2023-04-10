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Giriş Tarihi: 10.4.2023 13:29

MSB duyurdu! 2 terör örgütü mensubu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB duyurdu! 2 terör örgütü mensubu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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MSB duyurdu! 2 terör örgütü mensubu duyurdu
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