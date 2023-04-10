PYD elebaşı da oy istedi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri yaklaşırken, hain terör örgütü PKK'dan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Terörist elebaşı Salih Müslim, "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi. Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonları işaret ederek, bu operasyonlardan rahatsızlık duyduklarını belirten PYD elebaşı Salih Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur.Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil, Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunan isimler Salih Müslim ile sınırlı değil. Terör örgütü PKK'nın elebaşılarıı Duran Kalkan, Bese Hozat, Sabri Ok, Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması yapmıştı.Kılıçdaroğlu'nu PKK'ya terör örgütü diyemediğini dile getirerek eleştiren Sevigen, şöyle devam etti: "Eğer gerçekten desin ki, Kemal Bey çıksın 'PKK terör örgütüdür. PYD terör örgütüdür. Yanımızda bir terör devleti istemiyoruz' desin inanın ben hiç muhalefet yapmayacağım."