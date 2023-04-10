Şeker ölçüm yardımı kapsamı genişletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayında şeker ölçüm cihazlarının ücretsiz dağıtılması ile ilgili vermiş olduğu müjdeyle, çocuklar büyük mutluluk yaşamıştı. Buna göre sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nda yeni bir düzenleme yapıldı. 0-14 yaş aralığındaki tip-1 diyabet tanısı almış kişilere verilen yardım, 0-22 yaş aralığını kapsayacak şekilde genişletildi, depremzedelerde ise ihtiyaç sahipliği kriteri aranmayacak. Aileler, ikamet ettiği ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek başvuruda bulunabilecek.Cihazın çocukların hayatlarını oldukça kolaylaştıracağına dikkat çeken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, "Bu sayede parmakların delinmesine gerek kalmıyor. Kan şekeri sürekli görülüyor. Sensör sayesinde kan şekeri düşmeden ya da yükselmeden müdahale ediliyor. Sensörü kullananlar daha rahat uyuduklarını söylüyor. Aileler, doktorlar, öğretmenler de şeker seviyesini izleyebiliyor. Cihaz, konforu ve yaşam kalitesini artırıyor" ifadesini kullandı. İnsülinin vücuda etkin aktarılması için egzersizin de oldukça önemli olduğuna değinen Aycan, "Beslenme sağlıklı çocuklardan farklı değil. Kızartma, fast- food önermiyoruz. Kolari ihtiyaçları aynı" dedi.