TCG Anadolu için gurur günü

TCGAnadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) 2015 yılında başlatıldı.Mayıs 2019'da denize indirilen gemi,Haziran 2022'de itibariyle deniz kabul testlerine başladı. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen ve yüzde 70 yerlilik oranı olan geminin benzeri ölçek bakımından dünyada yalnızca 12 ülkede bulunuyor.TCG Anadolu, üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir "SİHA gemisi" haline gelecek. Ayrıca gemiye yine BAYKAR tarafından geliştirilen Kızılelma Muharip İnsansız Savaş Uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağının da iniş kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor. Erdoğan, törende ayrıca 3 yeni MİLGEM firkateyninin de sac kesimini yapacak.