Temmuz’a kadar 200 bin konteyner kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde Hatay dışındaki tüm illerde acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazlarının Ramazan Bayramı'na kadar kaldırılmasının planladığını bildirdi. Bakan Soylu, Adıyaman Valiliği'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada,"Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız" dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 21 bin 622 konteyner daha kurulacağını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada,Malatya'nın merkezinde 36 noktada 18 bin 896, ilçelerde ise 21 noktada 2 bin 726 olmak üzere toplam 21 bin 622 konteynerin daha kurulumunun planlandığı kaydedildi.