Haberler Gündem Haberleri Tosuncuğun kara kutusu adliyede: Osman Naim Kaya için sorgu vakti
Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:38 Son Güncelleme: 10.4.2023 11:45

Tosuncuğun kara kutusu adliyede: Osman Naim Kaya için sorgu vakti

Çiftlik Bank davalarının baş sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan ülkeye iade edilen sağ kolu Osman Naim Kaya emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Tosuncuğun kara kutusu olarak bilinen Osman Naim Kaya’nın önce savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tosuncuğun kara kutusu adliyede: Osman Naim Kaya için sorgu vakti

Çiftlik Bank Davalarında bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olan, Tosuncuğun "Kara Kutusu" olarak bilinen Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kabul edilmişti. Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, 8 Nisan akşamı uçakla Uruguay'dan İstanbul'a getirilmiş, sonrasında emniyete götürülmüştü.

TOSUNCUĞUN KARA KUTUSU ADLİYEDE

Çiftlik Bank davasının sanıklarından olan Osman Naim Kaya, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane kontrolünün tamamlanmasından sonra Tosuncuğun kara kutusu, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen Mehmet Aydın'ın kara kutusu Osman Naim Kaya'nın savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

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Tosuncuğun kara kutusu adliyede: Osman Naim Kaya için sorgu vakti
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