Tosuncuğun kara kutusu adliyede: Osman Naim Kaya için sorgu vakti

Çiftlik Bank Davalarında bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olan, Tosuncuğun "Kara Kutusu" olarak bilinen Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kabul edilmişti. Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, 8 Nisan akşamı uçakla Uruguay'dan İstanbul'a getirilmiş, sonrasında emniyete götürülmüştü.

TOSUNCUĞUN KARA KUTUSU ADLİYEDE

Çiftlik Bank davasının sanıklarından olan Osman Naim Kaya, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane kontrolünün tamamlanmasından sonra Tosuncuğun kara kutusu, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen Mehmet Aydın'ın kara kutusu Osman Naim Kaya'nın savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.