Tosuncuğun kara kutusu adliyede: Savcılıktan Osman Naim Kaya’ya tutuklama talebi

Çiftlik Bank Davalarında bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olan, Tosuncuğun "Kara Kutusu" olarak bilinen Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kabul edilmişti. Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, 8 Nisan akşamı uçakla Uruguay'dan İstanbul'a getirilmiş, sonrasında emniyete götürülmüştü.

Tosuncuk'un "Kara Kutusu" adliyeye sevk edildi | Video

SAVCILIKTAN OSMAN NAİM KAYA'YA TUTUKLAMA TALEBİ

Çiftlik Bank davalarının sanıklarından olan Osman Naim Kaya, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane kontrolünün tamamlanmasından sonra Tosuncuğun kara kutusu, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Osman Naim Kaya, 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.