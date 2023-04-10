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Giriş Tarihi: 10.4.2023

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası İslahiye’de

TÜRGEV Kardeşlik Sofrası İslahiye’de
Ramazan ayında afet bölgesindeki faaliyetlerini sürdüren TÜRGEV, Kardeşlik Sofrasını depremin en yoğun hissedildiği yerlerden biri olan İslahiye'de kurdu. TÜRGEV, Gaziantep'te bulunan Hatice Hatun Kız Öğrenci Yurdu halihazırda afetzede vatandaşlara hizmet verirken, İslahiye'de yapılan organizasyona, yurt gönüllülerinden de katılım oldu. TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk'un da katıldığı organizasyon, en çok da çocukların ilgisini cezbetti. TÜRGEV gönüllüleri, farklı şehirlerde Kardeşlik Sofraları kuracaklarını ifade etti.
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TÜRGEV Kardeşlik Sofrası İslahiye’de
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