ABD’den Türkiye’ye skandal tehdit: Sky News’e konuşan Pentagon yetkilisi SİHA’lara işaret etti! PKK/YPG’ye açık desteğin dozunu artırdılar!

"KONVOYDA ABD ASKERLERİ DE VARDI"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada saldırı sırasında hedef alınan konvoyda üç ABD askeri personelinin de bulunduğunu belirtti. "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim" diyen ABD'li yetkili, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasında Türkiye ve Mazlum Kobani'den bahsetmeyen Buccino, ABD personelinin güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıktıklarını belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Phil Ventura da benzer ifadelerle saldırıyı doğrularken ABD'nin DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de kalıcı yenilgiye uğratılması için yerel ortaklarını desteklemeye devam edeceğini kaydetmişti.