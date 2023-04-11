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Giriş Tarihi: 11.4.2023 13:42

Ağrı’da CHP adayı geri çekildi

Ağrı’da CHP listelerinden 3. sırada aday gösterilen Ertuğrul Eryılmaz, ‘gençlere yol açmak’ gerekçesi ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ağrı’da CHP adayı geri çekildi

CHP Ağrı 3. sıra Milletvekili adayı olarak gösterilen Ertuğrul Eryılmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya gönderdiği dilekçede istifa gerekçesini gençlere listede yer açmak olarak nitelendirdi. Eryılmaz'ın 3. sıradaki adaylığından çekilmesini 'gençler için feragat ettim' şeklinde yansıtmasının ardından CHP tarafından yeni bir ismin belirmenmesi bekleniyor. Öte yandan Ertuğrtul Eryılmaz, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Doğubayazıt Belediye Başkanlığına aday gösterilmiş ancak seçilememişti. Seçimlerden sonra ise CHP rozetini takmıştı.

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Ağrı’da CHP adayı geri çekildi
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