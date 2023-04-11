Ağrı’da CHP adayı geri çekildi

CHP Ağrı 3. sıra Milletvekili adayı olarak gösterilen Ertuğrul Eryılmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya gönderdiği dilekçede istifa gerekçesini gençlere listede yer açmak olarak nitelendirdi. Eryılmaz'ın 3. sıradaki adaylığından çekilmesini 'gençler için feragat ettim' şeklinde yansıtmasının ardından CHP tarafından yeni bir ismin belirmenmesi bekleniyor. Öte yandan Ertuğrtul Eryılmaz, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Doğubayazıt Belediye Başkanlığına aday gösterilmiş ancak seçilememişti. Seçimlerden sonra ise CHP rozetini takmıştı.