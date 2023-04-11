Aytun Çıray’dan Meral Akşener’e tweet bombardımanı!

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığından çekilmişti. Aytun Çıray önceki gün attığı tweetlerle adeta Genel Başkan Meral Akşener'in kucağına bir kriz daha bırakıp kenara çekilmişti. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirtmişti. Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. Aytun Çıray, bugün İYİ Parti 'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulundu. Çıray, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen ve Saadet Partisi Ordu Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde memleketinde büyük bir hezimet yaşayan İdris Naim Şahin'in bu kez de İYİ Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı yapılmasına çok sert tepki gösterdi.

ŞAHİN KİMİ ATADISYA FETÖ'CÜDÜR

'Yaşasın Atatürk' diyerek tweet dizisine başlayan Çıray, "15 Temmuz hain kalkışması olmuştu. Özel Kuvvetler bombalanmıştı. TSK, Polis ve Adalet Teşkilâtı'ndaki FETÖ elemanlarının temizlenmesi gerekiyordu. Sayın Süleyman Soylu yeni İçişleri Bakanı. Ben de "FETÖ'yü Araştırma Komisyonu" üyesiydim. Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş emniyet müdürlerimiz, generallerimize danışıyordum. "Emniyet'teki FETÖ'cüler nasıl temizlenir?" diye sordum. "İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı" dediler" şeklinde ifade etti.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İ BİZİM PARTİ ORDU BELEDİYE BAŞKANI ADAYI YAPIYOR

Ben de bunu Süleyman Soylu'ya sözlü ve yazılı ilettim. "Tetkik edin" dedim. Nitekim Sayın Soylu, sadece ben söyledim diye olmayabilir. Onları görevden aldı. Daha sonra İyi Parti'yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sayın Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki, "İdris Naim Şahin'i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem." Haklıydı, birlikte direnerek, hatta "İstifa ederiz" diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan'ın "yanıltılmış" olabileceğine bağladık.

BİRİNCİ SIRADAN ADAY YAPILACAĞINI ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUM

Aytun Çıray şöyle devam etti: "Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kez yıkanılsın ki?!! Bunun üzerine nitekim Türk Polis Teşkilâtı'nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan bir tweet atarak İdris Naim Şahin ile ilgili olarak, "Emniyet teşkilâtının FETÖ'ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı" diye yazdı. Şu anda İYİ Parti listelerine bakın. Elâzığ 1. sıra Fethullah'a "Allah dostu" diyen biri. Hatay'da genç, sporcu Gökhan Zan 2. sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1. sıra adayı ise sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden biri. Peki ne yapılmak isteniyor?"



SUS ZAMANI MI?

İYİ Parti'nin ağır toplarından biri olan Aytun Çıray, "Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var. Acaba İYİ Parti zayıflatılmak veya tasfiye edilmek mi isteniyor? Asıl şu soruyu sorun bakalım: İyi Parti zarar gördüğünde kim kâr kim zarar eder? Bana "Sus, zamanı mı?" diyenlere sesleniyorum. Evet tam zamanı. Milletvekili aday listeleri kesinleşmedi. Düzeltme yapılırsa partimize bir şans ortaya çıkabilir. Bunu söylerken yanlış yorumları önlemek için yazayım: Ben asla aday değilim" dedi.