CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "PKK ile müzakere" itirafı!

PKK İLE MÜZAKERE MESAJI!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında PKK'ya silah bıraktıracaklarını ifade ederken terör örgütüyle "müzakere edeceklerinin" altını çizdi. CHP'li Tanrıkulu geçmişte Türk askerine kimyasal silah iftirasında bulunmuş ve PKK'lı teröristlerin cenazelerinde boy göstermişti.

PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'nın elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları ortadayken, CHP'li Tanrıkulu terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"DİYALOGLA ÇÖZECEĞİZ" DEDİ AMA...

PKK'yı muhatap alacaklarının mesajı veren Tanrıkulu "Diyalogla çözeceğiz, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Meclis'te olacak, adım adım atacağız, bu parlamentonun çözüm odağı olacağını herkes görecek ve örgüt olmayacak. Türkiye'nin Kürtlerin hayatında silah olmayacak." dedi.

AK PARTİLİ ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan skandal sözlere tepki göstererek, "İnlerinden burnunu çıkaramayan, yok olma aşamasındaki Pkk'lı teröristlere CHP'den müjde... CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Silah olmayacak artık. Çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle çözeceğiz." diyor. SİHA'larımız her şeyi çözüyor hem de tek tuşla." ifadelerini kullandı.