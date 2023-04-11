CHP’nin aday listesinde skandal isimler

CHP'nin 14 Mayıs seçimleri için açıkladığı milletvekili aday listesi, 6'lı ittifakta yeni bir krize yol açtı. Aday listesinde DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den isimleri aday göstermesi ise CHP tabanında büyük rahatsızlık yarattı. Oy oranları toplamı yüzde 2 bile etmeyen 4 partiye seçilebilecek noktalardan yaklaşık 50 kontenjan verilmesi eleştiriliyor. Bunun yanı sıra CHP listelerinde FETÖ ve PKK destekçisi isimlerden Öcalan hayranlarına, Mehmetçik'e "katil" diyenlerden LGBT ve eşcinsel hareketleri savunanlara kadar birçok ismin yer alması da tepki çekiyor. İşte o isimlerden bazıları:CHP listesinde Ankara 1. Bölge 3. sıradan aday gösterildi. Konuralp, daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını "Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil" notuyla paylaşmıştı. Öcalan lehine başka bir paylaşımı daha bulunan Konuralp, "Öcalan'ın Karayılan'ı tasfiye ettiğini söylemek doğru olmaz. En çok güvendiği isimlerden birini HPG'nin başına getirerek süreci disipline etti" diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.İzmir 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. LGBT ve eşcinsellik savunucusu. LGBT'yi her fırsatta "onur hareketi" olarak tanımlayan Gökçen, transların ameliyat ücretini SGK'nın karşılaması talebiyle gündeme gelmişti.DEVA Partili olan Yeneroğlu, CHP listesinde İstanbul 3. Bölge 13. sıradan aday gösterildi. Yeneroğlu, LGBT hareketine desteğiyle biliniyor.Denizli'de 1. sıradan aday gösterildi. Karaca PKK ve FETÖ'den dolayı görevinden ihraç edilen KHK'lıların yeniden göreve gelmesi yönündeki açıklamalarıyla biliniyor.Demokrat Parti kontenjanından CHP İstanbul 1. Bölge 9. sıra adayı yapılan Enginyurt, geçmişte CHP'li isimlere 'Oğlan' ve 'Hain' ifadelerini kullanmıştı. Enginyurt'un listede yer alması tepki çekti.CHP'nin Yalova'da 1. sıra adayı. Becan, yargılandığı FETÖ davasında "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan'ın adaylığına tepki büyük.CHP listesinde Mardin'de 5. sıradan aday gösterildiBayraktar, "Barış Bildirisi" adı altında terör örgütü PKK'ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenlerden biriydi.CHP, Konya 1. sıra adayı. Bektaş, parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla genel merkeze ulaştırılan bir mektup sonrası disiplin soruşturması geçirmişti.CHP İzmir 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı. Bir röportajında Kemalizmi "ırkçı" ve "dışlayıcı" söylemleriyle hedef alan Taşkın'ın adaylığı CHP tabanında tepki çekti.İzmir 2. Bölge 8'inci sıra adayı. Foggo, hendek operasyonları sırasında bölgeden teröristleri temizlemeye çalışan Türk askerinin çocukları öldürdüğü iftirasını atmıştı.