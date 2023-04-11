HDP’nin yalanlarını yüzlerine vuracağım

AKParti'nin YSK'ya teslim ettiği kesin aday listelerinde sürpriz isimler yer aldı. Diyarbakır'da annelerin başlattığı evlat nöbetinin sembol isimlerinden biri olan ve verdiği mücadele ile evladını terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran Ayşegül Biçer, Diyarbakır'da 4. sıradan milletvekili adayı oldu.SABAH'a konuşan Biçer, "3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önüne gittiğimde evladımı HDP ve PKK'dan söke söke alacağımı söylemiştim. Evladımı geri aldım. Oğlumu askere gönderdim ve bir ay önce de evlendirdim. Umuyorum ki tüm anneler evlatlarına kavuşsun. Sessiz annelerin sesi, dağda sesi çıkmayan çocukların çığlığı olmaya ant içtim. PKK ve HDP'den defalarca tehdit aldım. Evimi yaktılar. Onlara karşı 'Diyarbakır'da terör olmamalı' dediğim için AK Parti'den milletvekili adayı oldum. Meclis'te de Diyarbakır annelerinin sözcülüğünü yapmak istiyorum. HDP'liler yalan dolan konuştuğunda vereceğimiz cevabımız hazır. Yalanlarını yüzlerine vuracağım" dedi. Biçer, "Hayatını Tükiye'ye adayan Cumhurbaşkanımızla siyaset yapmak benim için büyük bir onur. Dağda tek bir çocuk kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi TBMM çatısı altında devam ettireceğim" diye konuştu.