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Giriş Tarihi: 11.4.2023 19:33 Son Güncelleme: 11.4.2023 19:35

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA
Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

BAKAN KOCA'DAN TEBRİK MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
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