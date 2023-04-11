Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl mitinginde şehit ağabeyi Tahir Gülmen'e ağır küfürler eden Lütfü Türkkan'ı koruyup, Kocaeli'nden birinci sıradan milletvekili göstermesine tepkiler çığ gibi.Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın Konya'da yaşayan eşi Emine Yıldız, "Eşimin tabutunun başında, 'tüyü bitmemiş yetimin hakkı' sözünün anlamını çok iyi anladım. Bu yapılan da tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek. Şehit ailesine küfreden Türkkan'ı, ödüllendirircesine aday göstermek, 'Ne şehitler ne de yakınları bizi ilgilendirmiyor' demektir. Eşimin ve diğer şehitlerin kanının olduğu bu toprağa hangi yüzle basacaklar? Lütfü Türkkan şehit ailelerinin yüzüne bakamayacak ama biz ömür boyu onun gözlerinin içine bakacağız. Siyaset yapılabilir. Ama onun da bir adabı, bir namusu var. Rabb'im devletimizi onların eline bırakmasın" dedi.Trabzon'da 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Şehidimizin ailesine küfür ve hakaret eden küfürbaz, ödüllendirilerek birinci sıradan aday gösteriliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz günlerde kürsüden mermi savurmasının anlamı da böylece ortaya çıktı. Akşener, Lütfü Türkkan'ı birinci sıradan aday göstermekle, 6'lı Masa'nın amaçlarını da ortaya koydu. Bu millet size o merminin de PKK ile beraberliğinizin hesabını da sandıkta soracak" dedi.Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ise "Şehitlerimize küfreden Lütfü Türkkan'ın, yeniden birinci sıradan aday yapılması çok manidar. Şehit yakınına küfreden birini ödüllendiren partinin liderinin kürsüden etrafa savurduğu mermilerin amacı da ortaya çıktı. Milletine, şehidine saygı duymayan, üstelik küfreden kişiye sahip çıkmak ne demek. Bu hareketinizle gözü yaşlı şehit anneleri, babaları ve kardeşleri, yakınları ve Türk halkıyla dalga geçiyorsunuz. Bunlar kesinlikle PKK ve HDP ile hareket ediyor. Talimatlarına da uymaya başlamışlar. Benim için şehit yakınına küfreden bir kişinin bırakın TBMM'yi Türkiye toprakları üzerinde bile yeri yoktur. 14 Mayıs'ta da sandıkta en güzel cevabı verecek" dedi.