SON DAKİKA: CHP’li vekil TCG Anadolu’yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...

Middle East Eye ise "TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi" başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

The National News, "Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak" başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.

Yunan gazetesi Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun 'bölgedeki lider güç konumunu doğruladığını söylediğine' dikkat çekti.