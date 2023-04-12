Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı!

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Kaftancıoğlu'nun avukatı: "Müvekkilimiz seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bu duruşma karar verilmeyecekse mazeretli sayılmasını talep ederiz. Bir sonraki duruşma için kendisini hazır edeceğiz" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bir toplantıda Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu'nca kelime anlamı olarak "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse" şeklinde tanımlandığını belirtti. Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu'nun beraatini istedi. Erdoğan'ın avukatı, savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun mazeretini kabul etti. Hazır bulunduğunda savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.