İmamoğlu’nun metro yalanı elinde patladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında İstanbul'a 630 kilometre metro inşaatı yapacağı vaadinde bulundu. Aradan geçen 3.5 yılda söz verdiği metro inşaatını yapmak bir yana metrolarda birçok arıza ve aksaklıkların ortaya çıkmasına da vesile oldu. Metrolarda bir ilerleme kat edemeyen İBB yönetimi, Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro hattı inşaatı için 2019-2020 arasında hiçbir faaliyette bulunmadı.Bilindiği üzere bu hattın ihalesi 2017'de yapılmış, İmamoğlu seçilmeden önce yüzde 5'i tamamlanmıştı. İBB'nin metro hattı inşaatında bir ilerleme kat etmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na inşaat devredildi. İBB ile yapılan protokol sonrası hattı devralan bakanlık metroyu tamamlayarak bu yıl hattın açılmasını sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın metro inşaatı açılışında İmamoğlu'nun İstanbul'a bir çivi bile çakmadığına yönelik açıklamasına yanıt veren İBB Başkanı, kendi ekibiyle çelişti. İmamoğlu, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada sunduğu görsellerle Erdoğan'ın 0.86 km, Topbaş'ın da 7.55 km metro inşa ettiğini, kendi döneminde ise 13.27 kilometre inşa edildiğini öne sürdü. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise İmamoğlu'nu çürüten bir açıklama yaparak, İBB'nin 46.2 kilometre metro hattı inşa ettiğini söyledi. Ancak ne İmamoğlu'nun ne de Gökçe'nin rakamları doğruydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun büyük yalanını ortaya çıkardı. Bakanlık verilerine göre İmamoğlu sadece 7.24 kilometrelik metro inşaatı yapmıştı. Bakanlık ayrıca Erdoğan döneminde 12 km, Topbaş döneminde ise 142.88 km metro inşa edildiğini bildirdi.