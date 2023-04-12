Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
Giriş Tarihi: 12.4.2023 23:57

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ortakları ile beraber Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Samimiyetsiz siyasetini seçim sürecinde de sürdüren Kılıçdaroğlu için; CHP'li Özgür Özel sosyal medya hesabından Akşener'in de içerisinde yer aldığı 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü servis etti. Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesini düşüren ise saati 12 bin dolarlık olan özel uçak ile Adıyaman'a gittiği gerçeği oldu.

Kılıçdaroğlu’nun ’Mütevazilik’ maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!

Kriz ve kaos ile gündemden düşmeyen 7'li koalisyon perde arkasında birbiri ile savaşmaya devam ederken, kameralar önünde ise 'birlik' görüntüsü vermeye çalışıyor.

Saadet Partisi'nin Adıyaman'da düzenlediği iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, beraberindeki ortakları ile poz verirken, sosyal medyada ise Özgür Özel ve trollerin öncülüğünde algı operasyonuna kalkışıldı. Özel'in algısını çürüten ise Bakan Varank'ın paylaşımı oldu.

'MİNİBÜS İLE YOLCULUK' ALGISI...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından, "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" ifadelerini kullanarak, içerisinde Kılıçdaroğlu ve Akşener'in de olduğu 'minibüs ile yolculuk' görüntüsü servis etti.

SAATİ 12 BİN DOLARLIK UÇAK İLE İFTARA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı paylaşım ile CHP'lilerin algı operasyonunu çürüttü. CHP'nin takiye siyasetine dikkat çeken Bakan Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" paylaşımını yaptı.

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Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
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