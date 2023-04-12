Kılıçdaroğlu’nun ’Mütevazilik’ maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!

SAATİ 12 BİN DOLARLIK UÇAK İLE İFTARA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı paylaşım ile CHP'lilerin algı operasyonunu çürüttü. CHP'nin takiye siyasetine dikkat çeken Bakan Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" paylaşımını yaptı.