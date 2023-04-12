‘Milliyetçiyim’ diyenler PKK ve FETÖ ile kol kola

İYI Partili Lütfü Türkkan, 2 yıl önce Bingöl'e yaptığı ziyaret sırasında 16 yaşındaki şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'in boynuna sarılıp küfretmişti. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, yeniden Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı gösterilmesine, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepki gösterdi. Tahir Gümren, SABAH'a şunları söyledi: "Bu karar kardeşimin kemiklerini sızlattı. Milliyetçi görünen İyi Parti'nin şehitlere ve ailelerine hiç mi saygısı yok.Bana en ağır gelen şey kardeşsiz kalmak değil, uğruna canlarımızı verdiğimiz devletimizin milletvekilinin anamıza, bacımıza ettiği küfürlerdir. Unutulmuyor, ciğerlerimizi parçalıyor. Bugün milliyetçiyim diye ortalıkta gezenlerin PKK ve FETÖ ile kol kola olmaları beni çok üzüyor." Gümren, "Şehit ailelerine edilen küfrün cezasız kalması bizleri üzüyor. Bu süreçte bize sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Süleyman Soylu'ya minnettarım" dedi.