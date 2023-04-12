Giriş Tarihi: 12.4.2023 14:30Son Güncelleme: 12.4.2023 14:42
Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı
Son dakika haber: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.
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Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı