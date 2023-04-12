Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı
Giriş Tarihi: 12.4.2023 14:30 Son Güncelleme: 12.4.2023 14:42

Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı

Son dakika haber: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.

Ayrıntılar Geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA