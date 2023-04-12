SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ortak canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Günümüzün en önemli başlığı 'asrın felaketi'. 6 Şubat bizim için bir milat. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifalar diliyorum. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart.

Biz iktidara gelmeden önce eğitim ve sağlığı arka arkaya koyduk. Sağlıkta dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışır durumdayız. Ancak bunlardan önce depremzedeleri güvenli konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Yatay mimarı konusunda vatandaşlarımız tezimizi kabul eder duruma geldi.

Devletimiz 60 gün içerisinde bu konutları teslim eder noktaya gelme tezini Van'da Elazığ'da, Antalya'da... ispat etti. Biz bunları ispat etmiş bir iktidarız. Vatandaşlarımız bize güvensinler inansınlar. Her birini sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz. Türkiye, Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni devreye almış durumda.

AYRINTILAR BİRAZDAN...