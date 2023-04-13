ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ’cüleri aday yaptı

30 ADD ÜYESİ BAŞVURDU HİÇBİRİ SEÇİLMEDİ

CHP eski milletvekili Bozkurt ayrıca ilginç bir bilgiyi de paylaştı. CHP'ye 30'a yakın Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi ismin adaylık için başvuruda bulunduğunu belirten Bozkurt "Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi, CHP'ye başvuruda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. Ben bu tercihi anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim." ifadelerini kullandı.

"KÜRDİSTAN DİYENLE NASIL BİR OLACAĞIZ?"

Hüsnü Bozkurt, partide PKK'ya yakın isimlerin bulunmasından duyduğu rahatsızlığı da paylaştı. "Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacakla, bayrakla sorunu olanla, Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz?" şeklinde konuştu.