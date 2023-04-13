ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ’cüleri aday yaptı

14 Mayıs Genel Seçimleri milletvekili aday listeleri belirlendi. Listelerin belirlenmesi ile birlikte 7'li Koalisyon ve özellikle de CHP'de işler iyice karıştı. DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti kontenjanından CHP listelerine giren isimler büyük tartışmaya neden oldu. CHP listesinde bunun yanı sıra FETÖ ve PKK'ya yakın ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen isimler de aday oldu.
CHP'YE 'LİSTE' TEPKİSİ BİTMİYOR!
Listeler belli olduktan sonra CHP'ye ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve CHP eski milletvekili Hüsnü Bozkurt zehir zemberek ifadeler kullandı.
ADD BAŞKANI BOZKURT: ATATÜRKÇÜLERİ ADAY YAPMADILAR
Hüsnü Bozkurt CHP'den aday olanların geçmişleri ve söyledikleri ile CHP kimliği taşımadığını söyledi ve partide Atatürkçülerin kalmadığını dile getirdi. "Ben Kemalizm ırkçıdır faşisttir diyen insanların meclise girmesini istemem. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanıyım. 3 maymunu oynayamam" diyen Bozkurt çarpıcı bir değerlendirmede daha bulundu ve "Siz bu vekilleri meclise getiriyorsanız sizin Kemalizmle Atatürkçülükle derdiniz var demektir." dedi.
30 ADD ÜYESİ BAŞVURDU HİÇBİRİ SEÇİLMEDİ
CHP eski milletvekili Bozkurt ayrıca ilginç bir bilgiyi de paylaştı. CHP'ye 30'a yakın Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi ismin adaylık için başvuruda bulunduğunu belirten Bozkurt "Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi, CHP'ye başvuruda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. Ben bu tercihi anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim." ifadelerini kullandı.
"BEN BU TERCİHİ BİR YERE NOT ETTİM"— Sabah (@sabah) April 13, 2023
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt CHP listelerini eleştirdi: Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi başvurusunda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. pic.twitter.com/UE0xR7zo2r
"KÜRDİSTAN DİYENLE NASIL BİR OLACAĞIZ?"
Hüsnü Bozkurt, partide PKK'ya yakın isimlerin bulunmasından duyduğu rahatsızlığı da paylaştı. "Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacakla, bayrakla sorunu olanla, Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz?" şeklinde konuştu.