Bahçeli’den ‘TCG Anadolu’ mesajı: Çılgın Türklerin tarihi başarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün TSK'ye teslim edilen TCG Anadolu gemisi için yayımladığı mesajda "Bu geminin hizmete alınması çılgın Türklerin tarihi bir başarısıdır. Mavi Vatan'da boşuna hesap yapanlar unutmasınlar ki, fıtrat değişmemiş ve aynıdır, zira bu kan yine o kandır. Hakkımızdan vazgeçmeyiz, çünkü hakkımız şerefimizdir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkânlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir.Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk fırkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır. Lider ülke Türkiye'nin taşları kararlılıkla döşenmektedir. Yeni yüzyılın ilke ve esasları; kurum ve kuralları; siyasi ve stratejik parametreleri dirayetli bir mizaca refakat eden çalışkan, cesur, çevik ve çelik bir iradeyle belirlenip billurlaşmaktadır" dedi. Bahçeli, açıklamasında ayrıca 14 Mayıs seçimleri için "Türkiye bir yol kazasına uğramamalıdır" ifadelerini kullandı.