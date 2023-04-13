Dabıl Kumaş Nedir? Dabıl Kumaş Fiyatları ve Özellikleri Nelerdir?

Dabıl kumaş çift taraflı interlok kumaş çeşitlerine denir. İki tarafı da değişik renklerle üretilebilen yani iki tarafı da kullanılabilen kumaş türü olduğu için "double fabric" ismini almıştır. Double çift anlamına geldiği için ülkemizde Türkçe okunuşu ile dabıl kumaş denilmiştir. Taşıma ve hareket bantlarında kullanılması dabıl kumaşın dayanıklı kumaş olduğunu da göstermektedir. Kumaş bu yüzden çok yönlü bir kumaştır. Giyim ve döşeme sektöründe oldukça çok tercih edilir. Isı tutma özelliği olduğu için patlolarda kullanılır. Dabıl krep kumaş ayrıca tesettür giyimde tercih edilmektedir.

DABIL KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Dabıl kumaş özelliklerini merak edenler "Dabıl kumaş nasıldır" Sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte dabıl kumaş özellikleri:

Üretimde kullanılan tekniğe ve ham maddeye göre özellikler belirlenir.

İyi ısı tutan modelleri vardır.

Bazı modelleri su geçirmemektedir.

Esnekliği likraya göre değişir.

Desenli üretilebilir.

Kullanış açısından çok yönlü olması önemli özelliğidir.

Dört mevsim kullanılabilir.

Sektöre göre farklı dabıl kumaş üretilebilir.

DABIL KUMAŞ FİYATLARI

Dabıl kumaş fiyatları kumaş cinsine göre değişiklik göstermektedir. Türkiye ortalamasında dabıl kumaş fiyatları 20 TL'den başlamaktadır. Üretimde kullanılan tekniğe ve ham maddeye göre fiyatlar artabilmektedir.

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