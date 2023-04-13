Etamin Kumaş Nedir, Özellikleri Nelerdir? Etamin Kumaş Fiyatları Ne Kadar?

Ev tekstili deyince akla süslü püslü eşyalar gelmektedir. Evin dekorasyonuna uygun çalışmalar ön plana çıkmaktadır. İşte bu noktada en önemli detay kumaştır. Kumaşın göz alıcılığı ne kadar iyi olursa ev tekstilinde de o derece tercih sebebi olmaktadır. Bu yüzden etamin kumaş ilk sırada yer almaktadır. Yastık, seccade, çarpı işi, dantel, abajur üretimi gibi birçok alanda etamin kumaş kullanılmaktadır. Etamin kumaş nedir? Ayrıntılı inceleyelim. Etamin kumaş fiyatları ve özellikleri...

ETAMİN KUMAŞ NEDİR?

Genellikle çarpı şeklinde işlemesi yapılan, ortalama 14ct. 16ct. ve 18ct. Ölçülerinde üretilen, 6 katlı muline ipliğin 2 katı ile işlen kumaş türüne etamin kumaş deniliyor. Kanaviçe, goblen, çarpı, yarım çarpı etamin kumaşın diğer adıdır. Çeyiz ürünlerinde, seccadelerde, masa örtülerinde, yastık ve abajur tasarımında etamin kumaş kullanılmaktadır. Piyasada 6 ile 18 sıklık aralığında etamin kumaşları yer almaktadır.

ETAMİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Etamin kumaş özelliklerini merak edenler genelde "Etamin kumaş nasıldır" Sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte özellikleri:

Doğal bir kumaş türüdür.

Farklı sıklıklarda modelleri piyasada vardır.

Sıklıklara göre kullanım alanları vardır.

Avantajlı kumaş türüdür.

Renk seçeneği geniştir.

Kanaviçe modelleri için uygundur.

Yıkanabilir olması önemlidir.

Seccade üretiminde önemli yere sahiptir.

Kumaş üzerine işleme yapılabilmektedir.

ETAMİN KUMAŞ FİYATLARI

Etamin kumaşı piyasada birçok satıcı tarafından satışı yapılmaktadır. Etamin kumaşının fiyatını belirleyen kullanım alanıdır. Kullanım alanına göre kumaş fiyatı değişmektedir. Genellikle piyasada uygun fiyatlara satılmaktadır. Metre başına 30 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar etamin kumaş satın alabilirsiniz. Seccade, masa örtüsü, çeyiz takımları, yastık, kırlent ve kanaviçe kumaşı arayanlar etamin kumaşı tercih edebilirler.