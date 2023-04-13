İzmirlilerden TOGG’a yoğun ilgi! Onlarca kişi aracın etrafını sardı

Türkiye'nin yerli ve milli, yüzde yüz elektrikli otomobili olarak yollara çıkan TOGG, ilk kez bulunduğu İzmir'de yoğun ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, makam aracı TOGG'u İzmir sokak ve caddelerinde kullandı. TOGG'u ilk kez gören İzmirliler cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi.

İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıradan Milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balçova ilçesindeki Kaya İzmir Termal Otel'deki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na TOGG ile geldi. Aracın etrafını saran vatandaşlar ve basın mensupları TOGG'a yoğun ilgi gösterdi.