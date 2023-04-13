Millet işi zora sokmadan ilk turda bitirir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkeye bir daha o karanlık koalisyon dönemlerini yaşatmak istemiyoruz" dedi. 'Seçim ikinci tura kalır mı?' sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimin işi zora sokmadan bitireceğine inanıyorum. Bu kararlılığı da gördüm" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, katıldığı özel bir TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:Kanal İstanbul'la beraber rezerv yerler ortaya çıkacak. Oralarda konut inşaatları başlayacak. Kentsel dönüşümü kabul edenlere oralardan yer vereceğiz. İmar affı ile ilgili bir çalışma yapacağız. Katalog suçların içerisinde yerini alacak. Bu işin affı maffı olmaz.Hepsine bir tane sana bir tane sana diyor ya. Hepsine bir tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi. Bizim bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok.Beyefendiyi Togg'a davet ettik. 'Sanayi Bakanım size fabrikayı gezdirsin' dedim. Ama gelemedi ya. 'Rıfat Bey ile gezersem gelirim' demiş. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Millet sırada, herkes sırada. Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın. Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma, kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak.Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke hukuk devleti. 'KHK'dan suçları olanlar bırakılacakmış' Hukuk devletinin hukukiliği nerede?Daha önce bunların söylediği sözler, şimdi o denli hakaret eden 'milletvekili dahi olamaz' dedikleri kişileri listelerine koydular. Bunlar bize ihanet ettiyse, ihanet sırası onlarda. Bizim onlardan beklediğimiz olmadığı gibi gitmek isteyene zorla dur demeyiz. Bunlar dış mihrakların siparişiyle bir araya gelen kuklalar.