Saten Kumaş Nedir? Saten Kumaş Özellikleri Nasıl, Fiyatları Ne Kadar?

Saten kumaş parlak ve yumuşak dokusuyla insanların en çok tercih ettiği kumaş türlerinden biri. Genellikle tekstil sektöründe kullanılan saten kumaşlar ipek satenler abiye ve gömleklerde, pamuk satenler gecelik, gömlek, pijama ve nevresim takımlarında kullanılır. İpek saten kumaşı estetik ve şıklık açısından en beğenileni olduğu için fiyat bakımından da maliyetli bir kumaştır. Saten kumaş fiyatları hakkında detaylı bilgiler hazırladık. Saten kumaş özellikleri ve ayrıntıları…

SATEN KUMAŞ NEDİR?

İpek ve pamuktan dokunarak işlenen, parlak ve pürüzsüz görüntü sağlayan kumaş türüne saten kumaş denir. Dantel kumaşları olarak da kullanılan bu kumaş türü daha çok gelinliklerde tercih edilmektedir. Dantel kumaşın en büyük avantajı birçok alanda kullanılabilmesi ve güzel görüntü vermesi. Saten kumaşlar içerisinde düşes saten de sıklıkla kullanılan türüdür.

SATEN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Saten kumaş özelliklerini merak edenler "Saten kumaş nasıldır" Sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte özellikleri:

Kat kat etek görünümü kazandırır.

İnce yapılır ama iç kısmı göstermez.

Vücut fazlalıklarını belli eder.

Kalınlıkları ve parlaklıkları ayrıt edici özellikleridir.

İnce saten düzgün durmazken, kalın saten kumaş net görüntü sağlar.

Dokuma sıklığı oldukça yoğundur.

SATEN KUMAŞ FİYATLARI

Saten kumaş fiyatları kumaşın cinsine göre değişebilmektedir. Düz saten kumaşlar daha ekonomik olurken ipek saten kumaşlar daha pahalıdır. Ortalama olarak saten kumaş fiyatları 25 TL'den başlamaktadır. İpek kumaş türleri 200 TL'den başlayabilmektedir.