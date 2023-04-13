Tanrıkulu PKK sözü verdi: CHP, PKK ile Meclis’te görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını 6'lı Masa'ya kabul ettirdikten sonra HDP'den de istediği desteği aldı. Terör örgütü PKK'nın elebaşları da peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrılarında bulundu. Yeni bir skandal, daha önce PYD ile ilgili "Suriye'de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir örgüttür" diyen ve Sultangazi Cemevi'nin morgunda CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte teröristlerin cenazesine katıldığı ortaya çıkan Tanrıkulu'dan geldi. Kılıçdaroğlu tarafından terörist cenazesine gittiği yalanlanan ancak bir süre sonra açıklama yapan Tanrıkulu, teröristlere "Annesi ve babası Beşiktaş'ta oturan 2 yurttaşımız. Cenazenin bulunduğu yer Sultangazi Cemevi'nin morgu.Cenazesinin Suruç'tan getirildiği gece ben ve İlgezdi, annesi ve babasına taziye vermek için gittik" açıklaması yapmıştı. PKK'lılara terörist diyemeyen, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlayamayan Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında, yeni bir skandala daha imza attı. Tanrıkulu yayında "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak. Çözeceğiz, Meclis odaklı bir yöntemle çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle oturup konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Çözüm konusunda bir inanç insanlarda doğacak. Bunda iddialıyız" dedi.