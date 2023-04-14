Casus yazılımla Whatsapp mesajlarını bile değiştiriyor

Yazılımcı olarak bilinen Orkun Doğuş Dülgeroğlu hakkında, FETÖ'cülerle gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yapıp kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensuplarıyla ilgili suç içerikli asılsız ithamlar yaydığına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce babasını dolandırıcı, sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hâkimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren ve Adnan Oktar örgütünün sahte delil yaratma ekibinde olduğu değerlendirilen Dülgeroğlu, geçen salı bazı kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlarda bulununca gözaltına alındı.Dülgeroğlu ile ilgili 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı. Dülgeroğlu'nun itibar suikastı yaptığı telefonunda, güvenlik kısıtlamalarını kaldırıp casus yazılımlar yükleyerek Whatsapp mesajlarını dahi değiştirebildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında Dülgeroğlu'nun, internet tarayıcısı 'tor' ve 'root' adlı sistem ile 'bulut' adlı uygulamayı aktif kullandığı belirtildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Dülgeroğlu, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklandı.