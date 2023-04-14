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Giriş Tarihi: 14.4.2023

PKK’dan bir destek daha

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri yaklaşırken, terör örgütü PKK elebaşlarından Türkiye'deki seçime yönelik skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı'na destek niteliğinden sözler kullanan PKK'nın sözde yöneticisi Helin Ümit, "AKPMHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım" dedi. Daha önce de terör elebaşları Salih Müslim, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu da benzer açıklamalar yapmıştı.
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PKK’dan bir destek daha
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