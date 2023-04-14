Selahaddin Eyyubi Camii’nde açılış günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Erdoğan depremzedeler için Bağlar İlçesi'ne bağlı Oğlaklı köyünde yapılan TOKİ deprem konutları temel atma töreni ile Yenişehir ilçesinde yapılan Selahaddin Eyyubi Camii'nin açılışına katılacak. Şehir merkezinden 25 km uzaklıktaki Karacadağ eteklerinde yer alan Oğlaklı köyünde yapılacak 27 bin konut 3-4 katlı, depreme dirençli ve bölge mimarisine uygun olarak inşa edilecek. Selahaddin Eyyubi Camii ise Diyarbakırlı işinsanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde 6 yılda yaptırıldı.Her bir kapısının ayrı ismi bulunan caminin yanlarındaki 4 kapı Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın adlarını taşırken ana kapıda ise Hz. Muhammed'in ismi yer alıyor. Ağırlıklı olarak bölgenin bazalt, beyaz ve sarı taşlarının kullanıldığı cami hem Mezopotamya hem Selçuklu hem de Osmanlı izleri taşıyor.